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26 января, 16:06

В Бразилии родился мальчик, который удивил даже врачей

В Бразилии родился мальчик-гигант весом семь килограммов

<p>Новорождённый богатырь. Обложка © Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / hpcparintins</p>

Новорождённый богатырь. Обложка © Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / hpcparintins

В штате Амазонас на северо-западе Бразилии родился ребёнок весом семь килограммов, при этом его рост составляет 60 сантиметров. Как сообщает издание Independent, мальчик побил рекорд и стал самым крупным новорождённым в регионе. Стоит отметить, что обычно дети набирают такой вес к шестимесячному возрасту.

Мальчика назвали Андерсоном, он стал пятым ребёнком в семье бразильцев. Его мать — 27-летняя Клидиана душ Сунтуш — всегда рожала крупных детей, но этот богатырь превзошёл старших братьев и сестёр. Акушеры переживали, что роды будут тяжёлыми, но в итоге кесарево прошло успешно. Сейчас новоиспечённая мать и её малыш чувствуют себя хорошо.

"Не знаю, чтобы со мной стало, если бы не они", — поблагодарила многодетная бразильянка врачей.

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Наталья Исакова

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