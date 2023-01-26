В Бразилии родился мальчик, который удивил даже врачей

В штате Амазонас на северо-западе Бразилии родился ребёнок весом семь килограммов, при этом его рост составляет 60 сантиметров. Как сообщает издание Independent, мальчик побил рекорд и стал самым крупным новорождённым в регионе. Стоит отметить, что обычно дети набирают такой вес к шестимесячному возрасту.

Мальчика назвали Андерсоном, он стал пятым ребёнком в семье бразильцев. Его мать — 27-летняя Клидиана душ Сунтуш — всегда рожала крупных детей, но этот богатырь превзошёл старших братьев и сестёр. Акушеры переживали, что роды будут тяжёлыми, но в итоге кесарево прошло успешно. Сейчас новоиспечённая мать и её малыш чувствуют себя хорошо.

"Не знаю, чтобы со мной стало, если бы не они", — поблагодарила многодетная бразильянка врачей.