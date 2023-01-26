В Бразилии родился мальчик, который удивил даже врачей
В Бразилии родился мальчик-гигант весом семь килограммов
Новорождённый богатырь. Обложка © Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / hpcparintins
В штате Амазонас на северо-западе Бразилии родился ребёнок весом семь килограммов, при этом его рост составляет 60 сантиметров. Как сообщает издание Independent, мальчик побил рекорд и стал самым крупным новорождённым в регионе. Стоит отметить, что обычно дети набирают такой вес к шестимесячному возрасту.
Мальчика назвали Андерсоном, он стал пятым ребёнком в семье бразильцев. Его мать — 27-летняя Клидиана душ Сунтуш — всегда рожала крупных детей, но этот богатырь превзошёл старших братьев и сестёр. Акушеры переживали, что роды будут тяжёлыми, но в итоге кесарево прошло успешно. Сейчас новоиспечённая мать и её малыш чувствуют себя хорошо.
"Не знаю, чтобы со мной стало, если бы не они", — поблагодарила многодетная бразильянка врачей.
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