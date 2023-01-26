Врач рассказала, как популярная процедура по вкалыванию филлера в соски может испортить секс

В последнее время среди женщин стала набирать популярность необычная и странная процедура — вкачивание филлера в соски. О том, безопасно ли это и как может сказаться на интимной жизни, Лайфу рассказала врач-косметолог и дерматовенеролог Людмила Егжина.

"Предусмотрено введение филлеров и биоревитализантов в молочные железы, но рекомендовано вводить это до зоны ореолов с целью не повредить зону чувствительности. Поскольку очень большое количество нервных окончаний находится в околососковой зоне и в самих сосках, работая иглой, можно задеть рецепторы и за такое женщина спасибо точно не скажет", — предупредила специалист.

Особенно подумать перед процедурой стоит тем, кто планирует в будущем завести детей: гилауроновая кислота при кормлении ребёнка грудью будет подвергаться постоянному механическому воздействию и попросту выйдет наружу. При этом есть и другая угроза — рак молочных желёз. Так, сама кислота не может спровоцировать онкологию, однако быть прикормом для соответствующих клеток — вполне.

"Поскольку с превеликим удовольствием онкогенные клетки ею воспользуются, мой ответ: однозначно нет. В эту зону, именно в зону сосков, я бы не рекомендовала лезть", — заключила специалист.