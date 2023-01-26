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26 января, 16:07

Мэр Парижа выступила за допуск россиян к Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом

Российских спортсменов следует допустить до Олимпиады-2024 в Париже, но только под нейтральным флагом. Такое заявление сделала мэр французской столицы Анн Идальго.

"Я думаю, что это (Олимпиада. — Прим. Лайфа) важный момент для спортсменов и что спортсменов нельзя лишать соревнований. Но я думаю и прошу, как и большая часть спортивного сообщества, чтобы делегация [из РФ] не выступала под российским флагом", сказала она в эфире телеканала France 2.

Также она надеется на окончание украинского конфликта к моменту начала Олимпиады.

В МОК допустили, что Европа может бойкотировать ОИ-2024 при допуске россиян

В МОК допустили, что Европа может бойкотировать ОИ-2024 при допуске россиян

Ранее в МОК предложили условие для допуска ряда российских спортсменов до участия в соревнованиях. Так, привилегию хотят дать тем, кто не поддерживает проведение СВО на Украине.

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ТАСС / imago images / Xinhua

Матвей Константинов

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