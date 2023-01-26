Мэр Парижа выступила за допуск россиян к Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом
Российских спортсменов следует допустить до Олимпиады-2024 в Париже, но только под нейтральным флагом. Такое заявление сделала мэр французской столицы Анн Идальго.
"Я думаю, что это (Олимпиада. — Прим. Лайфа) важный момент для спортсменов и что спортсменов нельзя лишать соревнований. Но я думаю и прошу, как и большая часть спортивного сообщества, чтобы делегация [из РФ] не выступала под российским флагом", — сказала она в эфире телеканала France 2.
Также она надеется на окончание украинского конфликта к моменту начала Олимпиады.
Ранее в МОК предложили условие для допуска ряда российских спортсменов до участия в соревнованиях. Так, привилегию хотят дать тем, кто не поддерживает проведение СВО на Украине.
ТАСС / imago images / Xinhua