В Соцфонде разъяснили порядок выплаты пособия на детей до 17 лет

Единое пособие на ребёнка для малоимущих семей в первый раз поступит через пять дней после назначения, затем деньги будут приходить ежемесячно 3-го числа. Об этом сообщили в Социальном фонде России.

"Рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней, в отдельных случаях до 30 рабочих дней. Это зависит от того, насколько быстро поступают сведения из других ведомств", — сказано в телеграм-канале фонда.

Так, 3-го числа средства будут приходить при перечислении на карту, а в период с 3-го по 25-е число — при перечислении на почту. Если заявление подавали в электронном виде, то отслеживать информацию о пособии можно на портале "Госуслуги".

Такое пособие назначают на каждого ребёнка до 17 лет семьям с доходом ниже прожиточного минимума. Его размер составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей.