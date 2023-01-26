Россия не будет удерживать США в ДСНВ, если они захотят его разрушить, заявил Рябков

Россия не собирается насильно удерживать США в ДСНВ, если те захотят разрушить его. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что Москве не привыкать к подобному отношению Вашингтона к договорённостям.

"Нам не привыкать к тому, как Вашингтон разрушает соглашения в области контроля над вооружениями вместо того, чтобы предпринять конкретные практические шаги по укреплению их жизнеспособности. Развал ДСНВ, конечно же, вызовет как минимум глубокое сожаление. Но и насильно удерживать другую сторону в договоре мы не станем", — сказал он в интервью газете "Коммерсант".

При этом затрудняющим фактором при проведении диалога по стратегической тематике Рябков назвал невнимание США к красным линиям России. В качестве обратного примера он привёл период холодной войны, когда стороны взвешенно относились к этому вопросу. Тем не менее РФ привержена ДСНВ, так как договор и сегодня обеспечивает сдержанность государств в ракетно-ядерной сфере.

"Однако с сожалением приходится констатировать, что и здесь не избежать негативного влияния сопутствующих факторов, о которых я уже говорил", — добавил Рябков.