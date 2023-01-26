В Москве мужчина "проспал" все деньги на сеансе эротического массажа

В Москве мужчина сходил на сеанс эротического массажа, после которого остался без 160 тысяч рублей, при этом услуга стоила, конечно же, в разы дешевле. Об инциденте сообщает SHOT.

В Москве мужчина остался без 160 тысяч рублей после сеанса эротического массажа. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, 36-летний Илья приехал в Москву из подмосковной Каширы, чтобы обсудить ряд вопросов с автоюристом. После встречи мужчине захотелось чего-то необычного и он отправился отдохнуть в массажный салон с последующими интимными услугами на Ленинском проспекте. С собой Илья захватил бутылку игристого. На месте клиент оплатил массажистку и взял ещё выпивки, после чего парочка уединилась. Вскоре к их идиллии присоединилась ещё одна барышня. Опьяневший от такого сервиса мужчина сладко задремал, оставив на столике телефон, на котором не было пароля.

"Короче, как получилось: я вырубился, просто вырубился. Просыпаюсь от того, что меня толкают, начинают прогонять. Давай, типа, собирайся, нас менты накрывают. Я, ничего не подозревая, быстро оделся, телефон взял с тумбочки и ушёл. На следующее утро обнаруживаю, что все деньги, которые у мня были, 160 тысяч, по СБП переведены на два номера", — рассказал журналистам Илья.

В итоге потерпевший написал заявление в полицию. По его мнению, массажистки могли ему что-то подсыпать в алкоголь.