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Регион
Опубликовано 26 января 2023, 17:02
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Кадыров рассказал об успешном штурме позиций ВСУ в районе Новомихайловки ДНР

Полк спецназначения "Север-Ахмат" успешно штурмовал позиции ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В районе населённого пункта Новомихайловка ДНР сотрудники полка специального назначения "Север-Ахмат" имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МО РФ под командованием боевого офицера Зайнди Зингиева штурмом овладели позициями натовских бандитов и украинских нацистов", — сообщил он в телеграм-канале.

По словам Кадырова, под контроль российских бойцов перешли хорошо укреплённые и "подготовленные к долгой обороне" вражеские окопы и другие инженерные сооружения в лесополосе.

"В результате боестолкновения противник понёс потери и был деморализован", — отметил Кадыров.

Он также добавил, что военнослужащие отряда вычисляют расположение противника с помощью квадрокоптера, после чего наводят на него "весь гнев артиллерии".

Кадыров вступился за российских бойцов, которые носят бороды
Кадыров вступился за российских бойцов, которые носят бороды

Ранее Лайф писал о том, что российские войска за сутки уничтожили до 70 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении. Также ВС РФ ликвидировали четыре американские гаубицы М777.

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ТАСС / Александр Река

Илья Суриков
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