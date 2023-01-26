В Москве запустили первую линию производства лекарств на заводе "Велфарм-М"

В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" столичного Зеленограда открыли первую линию по производству твёрдых лекарственных форм на новом заводе ООО "Велфарм-М". В мероприятии приняли участие мэр города Сергей Собянин и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Глава столицы заявил, что формируется один из крупнейших фармацевтических кластеров в стране на базе особой экономической зоны. Там собрано большинство ведущих фармпроизводителей России.

"В настоящее время открыто уже шесть производств. В этом году будет открыто ещё три и в ближайшие четыре года — ещё шесть. Объём производства на этой площадке вырастет в пятнадцать раз, и это будет один из крупнейших фармкластеров нашей страны, и не только нашей", — сказал Собянин.

По его словам, на производстве будут изготавливать более 100 наименований жизненно важных лекарств. Большая часть из них на данный момент не выпускается в России. Новое производство позволит на 80% закрыть потребность страны в препаратах для лечения онкозаболеваний.