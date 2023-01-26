Мантуров и Минниханов подпали под антироссийские санкции США
Денис Мантуров и Рустам Минниханов. Обложка © Kremlin.ru
Под новые американские санкции попали министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и глава Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщается на сайте Минфина США.
Кроме того, в ограничительном списке фигурирует супруга главы Татарстана — Гульсина Минниханова, а также директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев и основатель Yota Сергей Адоньев.
Как уже сообщал Лайф, новые американские санкции также затронули лиц и компании, которые Вашингтон считает связанными с ЧВК "Вагнер" и её основателем Евгением Пригожиным. Кроме того, Минфин США объявил "Вагнер" транснациональной криминальной организацией.