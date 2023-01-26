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26 января, 16:25

Мантуров и Минниханов подпали под антироссийские санкции США

<p>Денис Мантуров и Рустам Минниханов. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Денис Мантуров и Рустам Минниханов. Обложка © Kremlin.ru

Под новые американские санкции попали министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и глава Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Кроме того, в ограничительном списке фигурирует супруга главы Татарстана — Гульсина Минниханова, а также директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев и основатель Yota Сергей Адоньев.

Швейцария присоединилась к девятому пакету антироссийских санкций ЕС

Швейцария присоединилась к девятому пакету антироссийских санкций ЕС

Как уже сообщал Лайф, новые американские санкции также затронули лиц и компании, которые Вашингтон считает связанными с ЧВК "Вагнер" и её основателем Евгением Пригожиным. Кроме того, Минфин США объявил "Вагнер" транснациональной криминальной организацией.

Наталья Исакова

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