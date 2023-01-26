Мантуров и Минниханов подпали под антироссийские санкции США

Под новые американские санкции попали министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и глава Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Кроме того, в ограничительном списке фигурирует супруга главы Татарстана — Гульсина Минниханова, а также директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев и основатель Yota Сергей Адоньев.