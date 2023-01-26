The Spectator: Украина после конфликта останется бедной и коррумпированной страной

Украине не спастись от участи бедной и коррумпированной страны при любом исходе вооружённого конфликта, считает публицист Мэттью Пэррис. По его словам, нарисованная Западом красивая картина политической жизни Незалежной имеет мало общего с действительностью.

"Украина — это густонаселённая и очень бедная страна, далёкая от современного либерального демократического западного государства", — пишет он в The Spectator.

Журналист отметил, что украинская промышленность и до начала спецоперации была "ржавой и устаревшей", из-за чего восстановление страны может оказаться "огромной головной болью", а само государство вряд ли "сможет выстоять в условиях свободной рыночной конкуренции" без колоссальных денежных вливаний со стороны. Более того, массовое восхищение Украиной имеет все шансы испариться, когда ей придётся помогать с налаживанием различных сфер.

Что касается евроинтеграции Украины по ускоренной процедуре, то она является бессмысленной, так как Запад может не справиться с огромным потоком переселенцев, подчеркнул Пэррис.