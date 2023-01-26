"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 января, 17:15

The Spectator: Украина после конфликта останется бедной и коррумпированной страной

Украине не спастись от участи бедной и коррумпированной страны при любом исходе вооружённого конфликта, считает публицист Мэттью Пэррис. По его словам, нарисованная Западом красивая картина политической жизни Незалежной имеет мало общего с действительностью.

"Украина — это густонаселённая и очень бедная страна, далёкая от современного либерального демократического западного государства", пишет он в The Spectator.

Журналист отметил, что украинская промышленность и до начала спецоперации была "ржавой и устаревшей", из-за чего восстановление страны может оказаться "огромной головной болью", а само государство вряд ли "сможет выстоять в условиях свободной рыночной конкуренции" без колоссальных денежных вливаний со стороны. Более того, массовое восхищение Украиной имеет все шансы испариться, когда ей придётся помогать с налаживанием различных сфер.

Что касается евроинтеграции Украины по ускоренной процедуре, то она является бессмысленной, так как Запад может не справиться с огромным потоком переселенцев, подчеркнул Пэррис.

В США раскрыли сорванный Россией тайный план Вашингтона по Донбассу

В США раскрыли сорванный Россией тайный план Вашингтона по Донбассу

Лайф писал, что в США обвинили СМИ в замалчивании правды о ситуации на Украине. По словам телеведущего Такера Карлсона, большинство источников информации говорят о "побеждающей Украине", что является ложью.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров