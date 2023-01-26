Рябков рассказал, от чего зависит дальнейший диалог с США о контроле над вооружениями

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, от чего зависит дальнейший диалог между Москвой и Вашингтоном о контроле над вооружениями. Слова дипломата приводит газета "Коммерсант".

"Что касается критериев того, в какой мере США должны были бы скорректировать свою политику в отношении России для перехода к конструктивной повестке дня по контролю над вооружениями, то будем определяться исходя из комплексного анализа ситуации и действий Вашингтона. Прежде всего, разумеется, в контексте кризиса вокруг Украины", — сказал дипломат.

Он также выразил уверенность, что Вашингтон прекрасно понимает, каких именно шагов по деэскалации Москва от него ждёт.