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26 января, 17:37

Рябков рассказал, от чего зависит дальнейший диалог с США о контроле над вооружениями

Рябков: Диалог о контроле над вооружениями зависит от шагов США в контексте Украины

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, от чего зависит дальнейший диалог между Москвой и Вашингтоном о контроле над вооружениями. Слова дипломата приводит газета "Коммерсант".

"Что касается критериев того, в какой мере США должны были бы скорректировать свою политику в отношении России для перехода к конструктивной повестке дня по контролю над вооружениями, то будем определяться исходя из комплексного анализа ситуации и действий Вашингтона. Прежде всего, разумеется, в контексте кризиса вокруг Украины", — сказал дипломат.

Он также выразил уверенность, что Вашингтон прекрасно понимает, каких именно шагов по деэскалации Москва от него ждёт.

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А ранее Рябков заявил, что контроль над вооружениями стал заложником глубокой деградации отношений РФ и США. По его словам, зашкаливающая агрессивность Вашингтона, который сделал ставку на нанесение Москве "стратегического поражения", делает практически невозможным конструктивное и плодотворное ведение дел.

Обложка ©

VK / МИД России

Наталья Исакова

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