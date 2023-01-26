Рябков рассказал, от чего зависит дальнейший диалог с США о контроле над вооружениями
Рябков: Диалог о контроле над вооружениями зависит от шагов США в контексте Украины
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, от чего зависит дальнейший диалог между Москвой и Вашингтоном о контроле над вооружениями. Слова дипломата приводит газета "Коммерсант".
"Что касается критериев того, в какой мере США должны были бы скорректировать свою политику в отношении России для перехода к конструктивной повестке дня по контролю над вооружениями, то будем определяться исходя из комплексного анализа ситуации и действий Вашингтона. Прежде всего, разумеется, в контексте кризиса вокруг Украины", — сказал дипломат.
Он также выразил уверенность, что Вашингтон прекрасно понимает, каких именно шагов по деэскалации Москва от него ждёт.
А ранее Рябков заявил, что контроль над вооружениями стал заложником глубокой деградации отношений РФ и США. По его словам, зашкаливающая агрессивность Вашингтона, который сделал ставку на нанесение Москве "стратегического поражения", делает практически невозможным конструктивное и плодотворное ведение дел.
VK / МИД России