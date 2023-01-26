Эксперты объяснили, что значит для России приглашение на Азиаду

Приглашение российских и белорусских спортсменов к участию в Азиатских играх (Азиаду) можно рассматривать как продолжение политики МОК, который дал понять атлетам из РФ, что если их и допустят до Олимпиады-2024, то только в нейтральном статусе. Таким мнением поделился спортивный журналист Борис Ходоровский.

"Также отбор им придётся проходить через азиатские квалификационные турниры", — сказал он в беседе с телеканалом "360".

При этом его коллега Николай Яременко считает, что любые подобные предложения необходимо приветствовать, особенно на фоне туманных перспектив по возвращению наших соотечественников на Олимпиаду.

"Хотя я, честно говоря, думаю, что большинство из нас вряд ли знает, что представляют собой какие-то отдельные континентальные игры. Но для спортсмена не может же быть запрета на профессию, надо только приветствовать возможность, в любом случае — под флагом, без флага", — добавил он.

По словам Ходоровского, отдельные континентальные игры начали появляться в начале 50-х годов на фоне успеха Олимпиады. Практика показала, что идея оказалась востребованной. Более того, в некоторых странах достижения на таких турнирах приравниваются к олимпийским. К примеру, как в Южной Корее.