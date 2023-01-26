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26 января, 18:28

"Одно из худших в мире": Билл Гейтс пожалел украинцев из-за их правительства

Билл Гейтс назвал Правительство Украины "одним из худших в мире"

Правительство Украины является "одним из худших в мире", заявил американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс.

"Украинское правительство — одно из худших в мире. Оно коррумпировано и контролируется несколькими богатыми людьми. Я имею в виду, что это очень печально для народа", сказал он в ходе выступления в австралийском Институте Лоуи.

Гейтс добавил, что украинская земля — житница Европы и у страны есть большой потенциал.

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Ранее подобное мнение об Украине высказал публицист Мэттью Пэррис. Он считает, что при любом исходе вооружённого конфликта Незалежная останется бедной и коррумпированной, а необходимость колоссальных денежных вливаний убавит восхищение ей со стороны Запада.

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ТАСС / AP / Evan Vucci

Матвей Константинов

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