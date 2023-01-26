"Одно из худших в мире": Билл Гейтс пожалел украинцев из-за их правительства
Билл Гейтс назвал Правительство Украины "одним из худших в мире"
Правительство Украины является "одним из худших в мире", заявил американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс.
"Украинское правительство — одно из худших в мире. Оно коррумпировано и контролируется несколькими богатыми людьми. Я имею в виду, что это очень печально для народа", — сказал он в ходе выступления в австралийском Институте Лоуи.
Гейтс добавил, что украинская земля — житница Европы и у страны есть большой потенциал.
Ранее подобное мнение об Украине высказал публицист Мэттью Пэррис. Он считает, что при любом исходе вооружённого конфликта Незалежная останется бедной и коррумпированной, а необходимость колоссальных денежных вливаний убавит восхищение ей со стороны Запада.
ТАСС / AP / Evan Vucci