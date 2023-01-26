"Одно из худших в мире": Билл Гейтс пожалел украинцев из-за их правительства

Правительство Украины является "одним из худших в мире", заявил американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс.

"Украинское правительство — одно из худших в мире. Оно коррумпировано и контролируется несколькими богатыми людьми. Я имею в виду, что это очень печально для народа", — сказал он в ходе выступления в австралийском Институте Лоуи.

Гейтс добавил, что украинская земля — житница Европы и у страны есть большой потенциал.