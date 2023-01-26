В ООН осудили решение ряда стран Запада поставить Киеву танки

"То, что мы хотим видеть, — это мир, справедливый мир в соответствии с Уставом ООН. Но то, что мы видим сейчас, не ведёт нас в этом направлении", — сказал он в ходе общения с журналистами, комментируя решение ряда стран о новых поставках военной техники киевскому режиму.