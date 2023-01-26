В ООН осудили решение ряда стран Запада поставить Киеву танки
Решение ряда западных стран поставить танки Киеву не ведёт мир к решению конфликта. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"То, что мы хотим видеть, — это мир, справедливый мир в соответствии с Уставом ООН. Но то, что мы видим сейчас, не ведёт нас в этом направлении", — сказал он в ходе общения с журналистами, комментируя решение ряда стран о новых поставках военной техники киевскому режиму.
Ранее правительство Германии официально объявило об отправке Украине 14 танков Leopard 2, правда, ждать их Киеву придётся несколько месяцев. А министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок призвала партнёров по ЕС прекратить дискуссию по вопросу того, насколько долго Берлин сопротивлялся поставкам танков для Киева, и вспомнить, что они должны "воевать не друг с другом, а с Россией".
ТАСС / AP / John Minchillo