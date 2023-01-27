Пушилин объяснил, почему важно взять Угледар
Пушилин: Взятие Угледара способно в корне изменить расклад сил на фронте
Расклад сил на фронте может полностью измениться со взятием Угледара. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он уточнил, что это может обеспечить выход на Красноармейское и Кураховское направления.
"Ждём хороших новостей из Угледара. Окружение и последующее освобождение этого города решает многие задачи. Взятие под контроль этого населённого пункта обеспечит нашим войскам выход уже на Красноармейское и Кураховское направления. А это уже может в корне поменять расклад сил на фронте", — цитирует РИА "Новости" Пушилина.
Угледар уже в ближайшее время, уверен Пушилин, "может стать новым, очень важным для нас успехом".
Как рассказывал Лайф, ранее в ДНР заявили, что ВС РФ перерезали трассу Покровск — Угледар. Утром 26 января появилась информация, что российские войска зашли в Угледар и сумели закрепиться на его окраинах, где продолжаются бои с ВСУ.
Telegram / Пушилин Д.В.