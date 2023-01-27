Расклад сил на фронте может полностью измениться со взятием Угледара. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он уточнил, что это может обеспечить выход на Красноармейское и Кураховское направления.

"Ждём хороших новостей из Угледара. Окружение и последующее освобождение этого города решает многие задачи. Взятие под контроль этого населённого пункта обеспечит нашим войскам выход уже на Красноармейское и Кураховское направления. А это уже может в корне поменять расклад сил на фронте", — цитирует РИА "Новости" Пушилина.

Угледар уже в ближайшее время, уверен Пушилин, "может стать новым, очень важным для нас успехом".