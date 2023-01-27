Лавров обвинил США и Европу в желании вернуть колониальную зависимость Африки

Соединённые Штаты, как и страны ЕС, требуя сейчас от государств Африки не сотрудничать с Россией, стремятся вернуть колониальную зависимость континента. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В Африке, мы знаем, регулярно появляются американские, английские и другие европейские делегации, которые с упорством, достойным лучшего применения, требуют от африканских стран не сотрудничать с Российской Федерацией, не выбиваться из общей дисциплины, под которой они, Запад, понимают восстановление колониальной зависимости, по большому счету, но уже в новом виде", — заявил министр в ходе брифинга по итогам его визита в Эритрею.

Он напомнил, что Африка – это богатейший континент. В том числе там много природных ресурсов, и они долгие столетия "подлежали эксплуатации" Западом. Сейчас там всё ещё хотя сохранить такую политику.

А ещё лавров обвинили западными СМИ в том, что они с искажением освещали его визит в страны Африки.