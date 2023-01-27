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26 января, 23:45

По делу о взятке задержали высокопоставленного таможенника

В Москве задержан глава информационного управления ФТС

В Москве задержан начальник центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы Дмитрий Васильев. Он проходит по делу о взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время с Дмитрием Васильевым проводятся следственные действия", — рассказал он агентству.

По его предварительным данным, Васильев подозревается во взяточничестве и хищении в рамках государственных подрядов. Таможенник был отправлен на допрос в Следственный комитет. Ожидается, что вопрос об аресте будет решён в пятницу, 27 января.

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Ранее бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк был признан судом виновным в получении взятки в особо крупном размере, ему назначено 16,5 года лишения свободы.

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Агентство "Москва" / Александр Авилов

Андрей Григорьев
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