По делу о взятке задержали высокопоставленного таможенника
В Москве задержан глава информационного управления ФТС
В Москве задержан начальник центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы Дмитрий Васильев. Он проходит по делу о взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В настоящее время с Дмитрием Васильевым проводятся следственные действия", — рассказал он агентству.
По его предварительным данным, Васильев подозревается во взяточничестве и хищении в рамках государственных подрядов. Таможенник был отправлен на допрос в Следственный комитет. Ожидается, что вопрос об аресте будет решён в пятницу, 27 января.
Ранее бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк был признан судом виновным в получении взятки в особо крупном размере, ему назначено 16,5 года лишения свободы.
Агентство "Москва" / Александр Авилов