"Вид сбоку": Пушков отреагировал на озвученные Нуланд условия смягчения санкций
Пушков увидел в заявлении Нуланд об условиях смягчения санкций "известную позицию США"
Заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об условиях смягчения антироссийских санкций никакого нового сигнала в себе не несут, лишь повторяют прежнюю позицию США с другого ракурса. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.
"Нуланд не послала никакого нового сигнала о готовности США к переговорам, как подают дело некоторые СМИ", — написал Пушков в Telegram-канале.
Комментируя заявление американского дипломата, Пушков отметил, что на самом деле она сказала, что США готовы к смягчению санкций, если Россия решит "вести переговоры с Украиной, вывести оттуда свои силы и вернуть территории". Сенатор выразил недоумение, о каком новом сигнале может идти речь, если он, по существу, старый.
"Какой "новый сигнал" о готовности США к переговорам? Это известная позиция США и их давно сформулированные условия, которые ещё раз повторила Нуланд. Вид сбоку", — резюмировал Пушков.
Как ранее писал Лайф, Нуланд заявила, что США готовы смягчить санкции против России при серьёзных переговорах по Украине. Дипломат заверила, что аналогичной позиции придерживается и её прямой руководитель — госсекретарь США Энтони Блинкен.
Telegram-канал / Алексей Пушков