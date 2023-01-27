"Вид сбоку": Пушков отреагировал на озвученные Нуланд условия смягчения санкций

Заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об условиях смягчения антироссийских санкций никакого нового сигнала в себе не несут, лишь повторяют прежнюю позицию США с другого ракурса. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

"Нуланд не послала никакого нового сигнала о готовности США к переговорам, как подают дело некоторые СМИ", — написал Пушков в Telegram-канале.

Комментируя заявление американского дипломата, Пушков отметил, что на самом деле она сказала, что США готовы к смягчению санкций, если Россия решит "вести переговоры с Украиной, вывести оттуда свои силы и вернуть территории". Сенатор выразил недоумение, о каком новом сигнале может идти речь, если он, по существу, старый.

"Какой "новый сигнал" о готовности США к переговорам? Это известная позиция США и их давно сформулированные условия, которые ещё раз повторила Нуланд. Вид сбоку", — резюмировал Пушков.