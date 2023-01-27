Выходца из Узбекистана в США признали виновным в теракте

Присяжные в Америке признали выходца из Узбекистана 34-летнего Сайфулло Саипова виновным в совершении теракта в Нью-Йорке в 2017 году. Как сообщает Ассошиэйтед Пресс, суд присяжных в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк потратил около семи часов на вынесение вердикта. Ему вменялись убийство, покушение на убийство, спонсирование иностранной террористической организации. Всего его признали виновным по 28 пунктам обвинения.

Пока не ясно, какое именно наказание изберут для Саипова: пожизненный срок или смертный приговор. По этому поводу будет собрано новое заседание жюри присяжных. Если будет решено, что Саипов заслуживает смертного приговора, эта процедура будет совершена на территории штата Нью-Йорк впервые за последние 50 лет.