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26 января, 22:46

Выходца из Узбекистана в США признали виновным в теракте

В США суд признал виновным Саипова в нью-йоркском теракте 2017 года

<p>Сайфулло Саипов. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/CBSNews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CBS News</a></p>

Сайфулло Саипов. Фото © Twitter / CBS News

Присяжные в Америке признали выходца из Узбекистана 34-летнего Сайфулло Саипова виновным в совершении теракта в Нью-Йорке в 2017 году. Как сообщает Ассошиэйтед Пресс, суд присяжных в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк потратил около семи часов на вынесение вердикта. Ему вменялись убийство, покушение на убийство, спонсирование иностранной террористической организации. Всего его признали виновным по 28 пунктам обвинения.

Пока не ясно, какое именно наказание изберут для Саипова: пожизненный срок или смертный приговор. По этому поводу будет собрано новое заседание жюри присяжных. Если будет решено, что Саипов заслуживает смертного приговора, эта процедура будет совершена на территории штата Нью-Йорк впервые за последние 50 лет.

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Напомним, что 31 октября 2017 года Саипов на арендованном грузовике протаранил пешеходов в Нижнем Манхэттене. В результате погибло восемь человек. Саипов не признал себя виновным, продолжает настаивать на этом и сейчас.

Анатолий Симоненко
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