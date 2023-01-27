В России возникли проблемы с онлайн-платежами иностранными картами

Платёжные сервисы, среди которых Prodamus, PayBox и LifePay, принимавшие ранее иностранные карты для онлайн-расчётов, с 2023 года такие операции проводить не будут. Компании говорят, что с такими ограничениями столкнулись недавно. Например, одна из таких — Robokassa — приостановила приём платежей по иностранным картам Visa и прекратила взаимодействие с США из-за контрагентов. Они отказываются работать с российскими организациями из-за риска вторичных санкций.

Как пишет газета "Известия", в Prodamus также рассказали, что неделю назад операции в долларах перестали проходить из-за отказа со стороны банка-партнёра. PayBox иностранные карты прекратил принимать с 23 января.

Сложности, как отмечает издание, связаны с риском вторичных санкций, возможными крупными штрафами от международных платёжных систем и репутационными вопросами. Эксперты подчёркивают, что провести оплату из-за границы можно и по картам UnionPay и "Мир". Их можно открыть в РФ и Белоруссии. А также можно использовать SWIFT-переводы, и кроме того, популярность набирают расчёты в криптовалютах.