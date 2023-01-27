"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 января, 21:39

В Пентагоне не исключили возможности поставок Украине истребителей F-16

Власти Соединённых Штатов не исключают возможности поставки Украине в будущем истребителей F-16. Об этом заявила на брифинге заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

"Мы не собираемся ничего снимать с рассмотрения. Не стану забегать вперёд каких-либо пакетов (военной помощи. — Прим. ред.), которые ещё не были анонсированы, или решений президента или министра обороны", — пояснила Сингх.

Она также отметила, что истребители F-16 — это "сложная система" вооружения. Потребуется время, чтобы в случае готовности США отправить их Украине, её военные были готовы работать на этих самолётах.

Белый дом заверил, что поставки танков Украине не несут угрозы для России

Белый дом заверил, что поставки танков Украине не несут угрозы для России

А накануне США сообщили о решении отправить Киеву 31 танк Abrams. Правда, это займёт минимум несколько месяцев. Германия, в свою очередь, пообещала передать Украине танки Leopard 2.

Обложка ©

Defenseimagery.mil / Master Sgt. Andy Dunaway

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров