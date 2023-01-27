В Пентагоне не исключили возможности поставок Украине истребителей F-16

Власти Соединённых Штатов не исключают возможности поставки Украине в будущем истребителей F-16. Об этом заявила на брифинге заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

"Мы не собираемся ничего снимать с рассмотрения. Не стану забегать вперёд каких-либо пакетов (военной помощи. — Прим. ред.), которые ещё не были анонсированы, или решений президента или министра обороны", — пояснила Сингх.