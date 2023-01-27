В Пентагоне не исключили возможности поставок Украине истребителей F-16
Власти Соединённых Штатов не исключают возможности поставки Украине в будущем истребителей F-16. Об этом заявила на брифинге заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
"Мы не собираемся ничего снимать с рассмотрения. Не стану забегать вперёд каких-либо пакетов (военной помощи. — Прим. ред.), которые ещё не были анонсированы, или решений президента или министра обороны", — пояснила Сингх.
Она также отметила, что истребители F-16 — это "сложная система" вооружения. Потребуется время, чтобы в случае готовности США отправить их Украине, её военные были готовы работать на этих самолётах.
А накануне США сообщили о решении отправить Киеву 31 танк Abrams. Правда, это займёт минимум несколько месяцев. Германия, в свою очередь, пообещала передать Украине танки Leopard 2.
Defenseimagery.mil / Master Sgt. Andy Dunaway