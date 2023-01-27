Степашин выступил за переименование Волгограда в Сталинград

Учитывая желание жителей и в память о подвиге города в Великой Отечественной войне, нужно переименовать Волгоград в Сталинград. Такое мнение высказал бывший премьер-министр РФ, экс-председатель Счётной палаты РФ, генерал-полковник Сергей Степашин в ходе круглого стола "Волгоград или Сталинград? 80 лет спустя: уроки истории и современные смыслы".

"Для меня город-герой Сталинград — это не только наша история, это наша жизнь, наша страна. Совершенно очевидно, если бы не победа под Сталинградом, не было бы перелома в Великой Отечественной войне. Мы сейчас много говорим об исторической памяти, о возвращении истории. Сталинградская битва была, есть и будет, и никуда мы от этого не уйдём", — сказал Степашин.

Он напомнил, что в Париже есть площадь Сталинграда и на этом фоне не иметь Сталинграда в своей стране для него, как для россиянина, просто неверно. Государственный деятель заявил, что большинство жителей города якобы сегодня до сих пор именуют себя сталинградцами. По его словам, ему это достоверно известно как почётному гражданину Волгограда.