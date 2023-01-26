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26 января, 20:42

Эстония задумалась об отправке Киеву кассетных снарядов, но есть загвоздка

Эстония запросила у Германии согласие на передачу Украине кассетных боеприпасов

Эстония хочет отправить Украине немецкие кассетные боеприпасы. Это возможно только с согласия Германии, и Таллин рассматривает возможность договориться об этом. Об этом сообщается на портале государственного телерадиовещания ERR.

Там напомнили, что к международной конвенции о запрете и нераспространении такого типа боеприпасов присоединены более 100 стран мира. Эстония наряду с Украиной в их число не входит.

"Находящиеся в распоряжении сил обороны кассетные снаряды были в своё время закуплены в Германии, и для того, чтобы передать их Украине, необходимо заручиться согласием страны-производителя", — говорится в сообщении .

Министр обороны Ханно Певкура уточнил, что Эстония хочет предоставить Украине артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров. Информацию о количестве и номенклатуре снарядов он уточнять не стал. Глава оборонного ведомства указывает на то, что в этих поставках Таллина киевскому режиму не видит проблем. Сама Германия такими боеприпасами уже не пользуется, и это обстоятельство способно усложнить переговоры по этой теме, отмечается на портале

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Ранее Лайф писал, что Эстония надеется на компенсацию в 400 миллионов евро от ЕС за военную помощь Киеву. По словам главы отдела Государственного центра оборонных инвестиций при Минобороны страны, уже принято решение о выделении стране 156 миллионов евро.

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Wikipedia / PEO ACWA

Арина Родионова

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