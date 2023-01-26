Эстония задумалась об отправке Киеву кассетных снарядов, но есть загвоздка

Эстония хочет отправить Украине немецкие кассетные боеприпасы. Это возможно только с согласия Германии, и Таллин рассматривает возможность договориться об этом. Об этом сообщается на портале государственного телерадиовещания ERR.

Там напомнили, что к международной конвенции о запрете и нераспространении такого типа боеприпасов присоединены более 100 стран мира. Эстония наряду с Украиной в их число не входит.

"Находящиеся в распоряжении сил обороны кассетные снаряды были в своё время закуплены в Германии, и для того, чтобы передать их Украине, необходимо заручиться согласием страны-производителя", — говорится в сообщении .

Министр обороны Ханно Певкура уточнил, что Эстония хочет предоставить Украине артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров. Информацию о количестве и номенклатуре снарядов он уточнять не стал. Глава оборонного ведомства указывает на то, что в этих поставках Таллина киевскому режиму не видит проблем. Сама Германия такими боеприпасами уже не пользуется, и это обстоятельство способно усложнить переговоры по этой теме, отмечается на портале