Эстония задумалась об отправке Киеву кассетных снарядов, но есть загвоздка
Эстония запросила у Германии согласие на передачу Украине кассетных боеприпасов
Эстония хочет отправить Украине немецкие кассетные боеприпасы. Это возможно только с согласия Германии, и Таллин рассматривает возможность договориться об этом. Об этом сообщается на портале государственного телерадиовещания ERR.
Там напомнили, что к международной конвенции о запрете и нераспространении такого типа боеприпасов присоединены более 100 стран мира. Эстония наряду с Украиной в их число не входит.
"Находящиеся в распоряжении сил обороны кассетные снаряды были в своё время закуплены в Германии, и для того, чтобы передать их Украине, необходимо заручиться согласием страны-производителя", — говорится в сообщении .
Министр обороны Ханно Певкура уточнил, что Эстония хочет предоставить Украине артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров. Информацию о количестве и номенклатуре снарядов он уточнять не стал. Глава оборонного ведомства указывает на то, что в этих поставках Таллина киевскому режиму не видит проблем. Сама Германия такими боеприпасами уже не пользуется, и это обстоятельство способно усложнить переговоры по этой теме, отмечается на портале
Ранее Лайф писал, что Эстония надеется на компенсацию в 400 миллионов евро от ЕС за военную помощь Киеву. По словам главы отдела Государственного центра оборонных инвестиций при Минобороны страны, уже принято решение о выделении стране 156 миллионов евро.
Wikipedia / PEO ACWA