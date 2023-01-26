"Это для вас шутка?": МИД Германии извинился за твит о Лаврове в Африке

Министерство иностранных дел Германии принесло извинения за одну свою публикацию в Twitter. Ведомство разместило там комментарий к поездке главы российского МИД Сергея Лаврова в Африку и написало, что якобы он отравился туда "не смотреть на леопардов", а убеждать, что "партнёры Украины хотят уничтожить всё русское". На публикацию отреагировала пресс-секретарь председателя комиссии Африканского союза Эбба Калондо.

23 января у главы российского ведомства началось африканское турне: ЮАР, Эсватини, Ангола, Эритрея. Твит о Лаврове появился в аккаунте МИД Германии 24 января. Реагируя на это, Калондо напомнила, что недавно и глава МИД Германии Анналена Бербок также посещала Африку.

"Она приезжала посмотреть на животных? Или Африканский континент, его люди и дикая природа для вас просто шутка?" — задала вопрос Калондо.

"Замечание принято, извините. Твит никоим образом не был предназначен для оскорбления", — отреагировали в МИД ФРГ.

Там добавили, что в твите смайликом в виде леопарда был обозначен якобы не зверь, а немецкие танки Leopard. Калондо в ответ на объяснения попросила не приносить извинения, а уважать Африку. Она указала германскому ведомству на то, что внешняя политика — это не шутка, и не инструмент зарабатывания "дешёвых геополитических очков".