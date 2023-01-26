В ЕС призвали помогать небогатым оплачивать счета за энергию

Властям Евросоюза следовало бы помогать небогатым гражданам оплачивать счета за энергию, которые в последнее время выросли. С таким предложением выступил Европейский социально-экономический комитет (EESC).

"Меры ЕС в ответ на кризис цен на энергоносители должны быть направлены ​​на защиту всех домохозяйств и предприятий, сталкивающихся с серьёзными проблемами при оплате счетов за энергию", — говорится в релизе комитета.

EESC поддерживает предложение Европейской комиссии, разрабатывающей законодательные акты для ЕС по защите самых уязвимых слоёв населения. При этом комитет настаивает, чтобы помощь в оплате энергии распространялась не только на тех, кто живёт за чертой бедности, но и тех, кто принадлежит к нижнему среднему классу, но тоже не справляется.