В Черногории решили начать освоение космоса

Черногория намерена развивать свою космическую программу. Власти страны решили поддержать проект молодых исследователей организации Montenegro Space Research — Нины Дракулич, Николы Перовича и Филипа Йовичевича, которые предлагают запуск первого черногорского спутника "Луча". Об этом заявил премьер (в техническом мандате) Дритан Абазович.

"Запускаем черногорскую космическую программу, встаём за нашими инноваторами, которые развивают спутник "Луча", — приводит РИА "Новости" слова Абазовича.

Он заявил о желании Черногории иметь свою космическую программу, в связи с чем страна намерена стимулировать молодых людей через Фонд инноваций. В октябре 2022 года устройство, называемое авторами из-за сходства в размерах и форме "кубиком", было поднято метеорологическим баллоном на высоту 38 километров. Прототип спутника тогда сделал фотографии и получил данные о состоянии озонового слоя над Черногорией. Его запускали из Даниловграда, близ Подгорицы. Проект спутника "Луча" более сложен и в перспективе предполагает даже собственную небольшую ракету-носитель.

Абазович в ходе заседания правительства отметил, что проект является крайне важным. И одновременно он призвал относиться к этому серьёзно, допуская реакцию на новость в виде "небольших насмешек и мемов в соцсетях". Он поблагодарил молодых учёных, указав, что они "своим энтузиазмом, знаниями и инновациями прокладывают путь молодым людям, которые хотят изменить общество к лучшему".