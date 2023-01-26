Водитель фуры сгорел после ДТП в Волгоградской области
После ДТП начался пожар. Фото © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области
Страшная авария с участием двух большегрузов произошла на трассе в Волгоградской области. В результате столкновения один из грузовиков загорелся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
ДТП с горящей фурой. Фото © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области
Как рассказали в ведомстве, ДТП произошло на 601-м километре дороги Р-228 (Сызрань – Саратов – Волгоград). Какие марки машин участвовали в аварии, по кадрам с места ЧП опознать невозможно. По данным портала V102.ru, водитель загоревшейся фуры погиб, другой участник аварии был отправлен в больницу. Официального подтверждения данной информации пока нет.
Ранее Лайф сообщал, что девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Тулой. В результате столкновения оба транспортных средства получили серьёзнейшие повреждения. Тела людей из искорёженных авто доставали спасатели.