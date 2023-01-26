Водитель фуры сгорел после ДТП в Волгоградской области

Страшная авария с участием двух большегрузов произошла на трассе в Волгоградской области. В результате столкновения один из грузовиков загорелся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП с горящей фурой. Фото © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области

Как рассказали в ведомстве, ДТП произошло на 601-м километре дороги Р-228 (Сызрань – Саратов – Волгоград). Какие марки машин участвовали в аварии, по кадрам с места ЧП опознать невозможно. По данным портала V102.ru, водитель загоревшейся фуры погиб, другой участник аварии был отправлен в больницу. Официального подтверждения данной информации пока нет.