"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 января, 19:05

Водитель фуры сгорел после ДТП в Волгоградской области

<p>После ДТП начался пожар. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/VOLG_34MVD/149" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МВД России по Волгоградской области</a></p>

После ДТП начался пожар. Фото © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области

Страшная авария с участием двух большегрузов произошла на трассе в Волгоградской области. В результате столкновения один из грузовиков загорелся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП с горящей фурой. Фото © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области

ДТП с горящей фурой. Фото © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области

Как рассказали в ведомстве, ДТП произошло на 601-м километре дороги Р-228 (Сызрань – Саратов – Волгоград). Какие марки машин участвовали в аварии, по кадрам с места ЧП опознать невозможно. По данным портала V102.ru, водитель загоревшейся фуры погиб, другой участник аварии был отправлен в больницу. Официального подтверждения данной информации пока нет.

В Сочи водитель BMW насмерть сбил 14-летнюю девочку-пешехода

В Сочи водитель BMW насмерть сбил 14-летнюю девочку-пешехода

Ранее Лайф сообщал, что девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Тулой. В результате столкновения оба транспортных средства получили серьёзнейшие повреждения. Тела людей из искорёженных авто доставали спасатели.

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров