Джонсон резко ответил украинской журналистке на слова о "нацизме" в России
Джонсон напомнил украинской журналистке о потерях русского народа в Великую Отечественную
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Фото © Flickr / Number 10
Украинская журналистка, допустившая сравнение россиян с нацистами, получила резкий ответ от бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он напомнил ей, что народы нынешних России и Украины в годы Великой Отечественной войны понесли гигантские потери.
"Думаю, вам нужно в определённом смысле быть очень аккуратными с такими сравнениями. Не нужно забывать, что россияне также понесли гигантские жертвы, чтобы победить нацистов. И украинцы тоже", — сказал Джонсон в эфире телеканала "Рада".
Ранее Лайф писал, что Медведев назвал борьбу с нацистами на Украине и в Европе "новой Отечественной войной". Он добавил, что победу в этом случае вновь одержит Россия, как это уже было и в 1812-м, и в 1945 году.