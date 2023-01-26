Джонсон резко ответил украинской журналистке на слова о "нацизме" в России

Украинская журналистка, допустившая сравнение россиян с нацистами, получила резкий ответ от бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он напомнил ей, что народы нынешних России и Украины в годы Великой Отечественной войны понесли гигантские потери.

"Думаю, вам нужно в определённом смысле быть очень аккуратными с такими сравнениями. Не нужно забывать, что россияне также понесли гигантские жертвы, чтобы победить нацистов. И украинцы тоже", — сказал Джонсон в эфире телеканала "Рада".