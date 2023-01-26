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26 января, 19:33

Джонсон резко ответил украинской журналистке на слова о "нацизме" в России

Джонсон напомнил украинской журналистке о потерях русского народа в Великую Отечественную

<p>Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Фото © Flickr /<a href="https://www.flickr.com/photos/number10gov/52308351043/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.flickr.com/photos/number10gov/52064057790/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Number 10</a></p>

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Фото © Flickr / Number 10

Украинская журналистка, допустившая сравнение россиян с нацистами, получила резкий ответ от бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он напомнил ей, что народы нынешних России и Украины в годы Великой Отечественной войны понесли гигантские потери.

"Думаю, вам нужно в определённом смысле быть очень аккуратными с такими сравнениями. Не нужно забывать, что россияне также понесли гигантские жертвы, чтобы победить нацистов. И украинцы тоже", — сказал Джонсон в эфире телеканала "Рада".

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Ранее Лайф писал, что Медведев назвал борьбу с нацистами на Украине и в Европе "новой Отечественной войной". Он добавил, что победу в этом случае вновь одержит Россия, как это уже было и в 1812-м, и в 1945 году.

Арина Родионова

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