Ликвидирована международная группировка хакеров-вымогателей

Министерство юстиции США сообщило о ликвидации хакерской группировки Hive, которая наносила вред по всему миру. В опубликованном заявлении ведомства говорится, что вымогатели отняли у людей боле сотни миллионов долларов.

"Прошлой ночью Министерство юстиции ликвидировало международную сеть хакеров-вымогателей, ответственную за вымогательство и попытки вымогательства сотен миллионов долларов у жертв в США и во всём мире", — сообщили в Минюсте США

Сотрудники ФБР проникли в сеть злоумышленников, где перехватили ключи дешифрования и передали их жертвам со всего мира. Таким образом удалось избежать выплаты 130 миллионов долларов в виде выкупа.

Всего с июня 2021 года жертвами Hive стали более 1500 человек по всему миру, от них преступникам удалось получить более 100 миллионов долларов в виде выкупа. В том числе атаке подверглись больницы, школы, финансовые фирмы. К примеру, одна из потерпевших медицинских организаций была вынуждена перейти на аналоговые методы оказания помощи, чтобы не перестать принимать новых клиентов.