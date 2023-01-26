Ликвидирована международная группировка хакеров-вымогателей
Минюст США сообщил о ликвидации группировки хакеров-вымогателей Hive
Министерство юстиции США сообщило о ликвидации хакерской группировки Hive, которая наносила вред по всему миру. В опубликованном заявлении ведомства говорится, что вымогатели отняли у людей боле сотни миллионов долларов.
"Прошлой ночью Министерство юстиции ликвидировало международную сеть хакеров-вымогателей, ответственную за вымогательство и попытки вымогательства сотен миллионов долларов у жертв в США и во всём мире", — сообщили в Минюсте США
Сотрудники ФБР проникли в сеть злоумышленников, где перехватили ключи дешифрования и передали их жертвам со всего мира. Таким образом удалось избежать выплаты 130 миллионов долларов в виде выкупа.
Всего с июня 2021 года жертвами Hive стали более 1500 человек по всему миру, от них преступникам удалось получить более 100 миллионов долларов в виде выкупа. В том числе атаке подверглись больницы, школы, финансовые фирмы. К примеру, одна из потерпевших медицинских организаций была вынуждена перейти на аналоговые методы оказания помощи, чтобы не перестать принимать новых клиентов.
Лайф писал, что русские хакеры из нескольких группировок атаковали сайты государственных структур, банков и объектов транспортной инфраструктуры Германии. Первыми пали сайты практически всех аэропортов страны.
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