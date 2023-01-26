В США объяснили, почему не могут быстро отправить танки Украине

В Министерстве обороны США заявили, что на их армейских складах нет танков Abrams для быстрой отправки Украине, поэтому на их поставку уйдёт какое-то время. Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

"У нас просто нет этих доступных танков на складах США, вот почему потребуются месяцы", — пояснила Сингх.