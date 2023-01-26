В США объяснили, почему не могут быстро отправить танки Украине
В Пентагоне заявили от отсутствии на складах танков Abrams для быстрой отправки на Украину
В Министерстве обороны США заявили, что на их армейских складах нет танков Abrams для быстрой отправки Украине, поэтому на их поставку уйдёт какое-то время. Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
"У нас просто нет этих доступных танков на складах США, вот почему потребуются месяцы", — пояснила Сингх.
Напомним, накануне президент США Джо Байден сообщил, что Америка планирует передать Украине 31 танк M1 Abrams. В администрации президента сразу уточнили, что на это потребуются месяцы, а не недели.
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