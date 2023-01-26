Джонсон признал имитацией прежние переговоры Запада по Украине
Джонсон назвал нормандский формат по Украине имитацией дипломатии
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что нормандский формат, в рамках которого велись переговоры для разрешения конфликта в Донбассе, был "дипломатической имитацией". Об этом он сказал в интервью украинскому телеканалу "Рада".
"Какие-то санкции мы тогда применили, запустили эту дипломатическую имитацию — нормандский процесс, и ничего не добились", — заявил Джонсон.
Речь о переговорах, которые вели Россия, Украина, Германия и Франция. Нормандским этот формат назвали по месту первой встречи – она прошла в Нормандии летом 2014 года. А в следующем году четвёркой был утверждён комплекс мер по выполнению Минских соглашений.
Напомним, в прошлом году экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время" для усиления армии. В МИД РФ тогда отметили, что эти высказывания могут быть использованы для разбирательств в рамках трибунала. Президент России Владимир Путин признался, что разочарован заявлением Меркель.
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