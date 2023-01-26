Джонсон признал имитацией прежние переговоры Запада по Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что нормандский формат, в рамках которого велись переговоры для разрешения конфликта в Донбассе, был "дипломатической имитацией". Об этом он сказал в интервью украинскому телеканалу "Рада".

"Какие-то санкции мы тогда применили, запустили эту дипломатическую имитацию — нормандский процесс, и ничего не добились", — заявил Джонсон.