В ЕС задумались о новых санкциях против Белоруссии
Bloomberg: ЕС предложил ввести новые масштабные санкции против Белоруссии
Европейский союз рассматривает возможность введения против Белоруссии нового пакета санкций. Они могут коснуться угля, стали и золота. Об этом пишет Bloomberg.
Как выяснило агентство, предполагается, что эти новые санкции против Белоруссии будут соответствовать тем, что ранее были введены против России. Так, в чётном списке окажется экспорт товаров и технологий двойного назначения, которые можно применять в военных целях. Кроме того, ЕС может ввести запрет за закупку продукции энергетического и авиационного секторов, а также угля, золота, нефти, стали, инвестиций и предметов роскоши.
Напомним, ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что западным санкциям не удастся изменить курс России и Белоруссии на строительство Союзного государства.
ТАСС \ БелТА \ Сергей Шелега