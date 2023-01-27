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26 января, 21:00

В ЕС задумались о новых санкциях против Белоруссии

Bloomberg: ЕС предложил ввести новые масштабные санкции против Белоруссии

Европейский союз рассматривает возможность введения против Белоруссии нового пакета санкций. Они могут коснуться угля, стали и золота. Об этом пишет Bloomberg.

Как выяснило агентство, предполагается, что эти новые санкции против Белоруссии будут соответствовать тем, что ранее были введены против России. Так, в чётном списке окажется экспорт товаров и технологий двойного назначения, которые можно применять в военных целях. Кроме того, ЕС может ввести запрет за закупку продукции энергетического и авиационного секторов, а также угля, золота, нефти, стали, инвестиций и предметов роскоши.

Путин: Россия и Белоруссия противостоят санкциям уверенно и эффективно

Путин: Россия и Белоруссия противостоят санкциям уверенно и эффективно

Напомним, ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что западным санкциям не удастся изменить курс России и Белоруссии на строительство Союзного государства.

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ТАСС \ БелТА \ Сергей Шелега

Андрей Григорьев

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