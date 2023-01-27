В ЕС задумались о новых санкциях против Белоруссии

Как выяснило агентство, предполагается, что эти новые санкции против Белоруссии будут соответствовать тем, что ранее были введены против России. Так, в чётном списке окажется экспорт товаров и технологий двойного назначения, которые можно применять в военных целях. Кроме того, ЕС может ввести запрет за закупку продукции энергетического и авиационного секторов, а также угля, золота, нефти, стали, инвестиций и предметов роскоши.