Эстонский министр попал в ДТП с лосем

Автомобиль министра обороны Эстонии Ханно Певкура сбил лося. В результате животное погибло. Сам Певкур не пострадал, как и другие, находившиеся в автомобиле.

"В результате столкновения автомобиля и лося пострадали оба. К сожалению, лось погиб, машину, видимо, придётся списать, но, к счастью, все находившиеся в автомобиле здоровы", — подтвердил Певкур в соцсетях.

Он также сообщил, что возвращался домой с учений военизированного ополчения "Кайтселийт".