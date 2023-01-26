Эстонский министр попал в ДТП с лосем
Машина эстонского министра обороны Певкура сбила насмерть лося
Лось, сбитый машиной министра обороны Эстонии. Фото © страница Ханно Певкура в соцсети
Автомобиль министра обороны Эстонии Ханно Певкура сбил лося. В результате животное погибло. Сам Певкур не пострадал, как и другие, находившиеся в автомобиле.
"В результате столкновения автомобиля и лося пострадали оба. К сожалению, лось погиб, машину, видимо, придётся списать, но, к счастью, все находившиеся в автомобиле здоровы", — подтвердил Певкур в соцсетях.
Он также сообщил, что возвращался домой с учений военизированного ополчения "Кайтселийт".
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