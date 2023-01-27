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26 января, 21:30

Легально смотреть фильмы про Гарри Поттера больше не получится

Фильмы о Гарри Поттере уберут из российских онлайн-кинотеатров с 1 февраля

С 1 февраля франшизы "Гарри Поттер" и "Фантастические твари" исчезнут из онлайн-кинотеатров России. Об этом пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу Amediateka.

"Срок лицензионных прав на этот конкретный контент, фильмы вселенной Гарри Поттера, заканчивается в плановом порядке 31 января", — рассказали в компании.

Фильмы о мальчике, который выжил, исчезнут и из онлайн-кинотеатра OKKO, выяснили РИА "Новости". Все киноленты из этой франшизы были сняты компанией Warner Bros. Киностудия остановила релизы и лицензирование проектов в России ещё в прошлом году.

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YouTube / Warner Movies On Demand

Анатолий Симоненко

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