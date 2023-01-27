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Опубликовано 27 января 2023, 00:49

Москалькова обсудила с омбудсменом Украины вопрос обмена пленными

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обсудила с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом вопрос об обмене военнопленными. Переговоры состоялись с участием главного омбудсмена Турции Шерефа Малкоча. Об этом сообщается в Telegram-канале правозащитницы.

Москалькова отметила, что сотрудничество по линии омбудсменов уже сняло некоторые вопросы — о воссоединении семей, составлении списков пропавших без вести с обеих сторон, возвращении домой гражданских лиц.

"Продолжая продвигаться в этом направлении, договорились о содействии в обмене списками тяжелораненых, подлежащих репатриации, оказании помощи компетентным органам в возврате граждан, подлежащих депортации", — добавила омбудсмен.

Москалькова призвала МККК активнее посещать российских пленных на Украине
Москалькова призвала МККК активнее посещать российских пленных на Украине

Ранее Москалькова призвала МККК и ООН потребовать от Украины соблюдения Женевской конвенции. Это стало реакцией на видео с пленными, которое омбудсмену передали их родственники.

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Telegram / ombudsmanrf

Андрей Григорьев
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