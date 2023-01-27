Казахстан ужесточил миграционные нормы для россиян

С 27 января на территории Казахстана вступают в силу обновлённые правила въезда и пребывания мигрантов, в том числе речь идёт о гражданах стран – участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входит Россия. Изменения в миграционном законодательстве в стране утвердили 17 января.

Теперь россиянам можно находиться в Казахстане 90 дней без оформления статуса в миграционной службе. Причём после истечения этого периода выехать за пределы страны и сразу вернуться назад, чтобы его продлить ещё на 90 дней, не получится. Эту лазейку прикрыли — теперь россиянам в Казахстане можно без оформления статуса находиться не больше 90 дней суммарно в течение полугода, то есть 180 дней.

До сих пор правила были куда мягче. Можно было находиться в стране 180 дней, а затем выехать из неё и сразу заехать, чтобы получить новый льготный период.