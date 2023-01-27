Рогозин призвал Стрелкова перестать "языком чесать" и ехать на передовую
Бывший руководитель "Роскосмоса" и глава спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин выступил с обращением к Игорю (Гиркину) Стрелкову. Он призвал его отправляться на фронт, вместо того чтобы обсуждать в Сети условия, предложенные основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.
"Гиркин, хорош языком чесать, давай вперёд, на передовую". Ты и в Боснии, помню, всё время придумывал, почему тебе что-то мешает работать. Не доехал до фронта, вот тебе, вроде бы, шанс. Покажи, что ты мужик", — обратился Рогозин к Стрелкову через свой Telegram-канал.
Он добавил, что если у того есть вопросы, то можно встретиться в Донецке, куда Рогозин уже прибыл. По словам последнего, Стрелкова уже ждут в Луганской Народной Республике.
Напомним, накануне Евгений Пригожин пригласил Игоря (Гиркина) Стрелкова руководить одним из штурмовых подразделений ЧВК "Вагнер" на фронтах. Тот ответил уклончиво. Заявил, что предложения подобного рода не должны делаться публично. Он якобы готов поучаствовать в переговорах, но в приемлемом для него формате.
Telegram / rogozin_do