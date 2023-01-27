Рогозин призвал Стрелкова перестать "языком чесать" и ехать на передовую

Бывший руководитель "Роскосмоса" и глава спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин выступил с обращением к Игорю (Гиркину) Стрелкову. Он призвал его отправляться на фронт, вместо того чтобы обсуждать в Сети условия, предложенные основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

"Гиркин, хорош языком чесать, давай вперёд, на передовую". Ты и в Боснии, помню, всё время придумывал, почему тебе что-то мешает работать. Не доехал до фронта, вот тебе, вроде бы, шанс. Покажи, что ты мужик", — обратился Рогозин к Стрелкову через свой Telegram-канал.

Он добавил, что если у того есть вопросы, то можно встретиться в Донецке, куда Рогозин уже прибыл. По словам последнего, Стрелкова уже ждут в Луганской Народной Республике.