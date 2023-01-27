США ликвидировали в Сомали одного из главарей ИГИЛ

Американские военные провели в Сомали спецоперацию, в результате которой ликвидировали одного из главарей ИГИЛ по имени Билала ас-Судани. Об этом журналистам рассказал представитель вашингтонской администрации высокого ранга на специальном брифинге по телефону.

По его словам, главарь террористов был убит вместе с десятью пособниками. Это произошло в течение последних 24 часов. Спецоперация была одобрена президентом США Джо Байденом. Детали не раскрываются, лишь утверждается, что пострадавших среди американских военнослужащих и мирных жителей нет.

А несколько дней назад сирийские силовики ликвидировали высокопоставленного командира террористической группировки ИГИЛ Мухаммеда Али аш-Шагури на юге страны. Также были убиты двое сопровождавших его боевиков.