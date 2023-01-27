Орбан дал прогноз насчёт переговоров по Украине
Орбан заявил, что мирные переговоры по Украине могут занять долгие годы
Украинский конфликт можно урегулировать исключительно через мирные переговоры, однако этот процесс может затянуться на месяцы и годы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с участниками международной конференции в Будапеште, которую организовал образовательный фонд Mathias Corvinus Collegium.
Как считает Орбан, на Украине должен быть немедленно прекращён огонь, а после этого должны тут же начаться мирные переговоры. Он также затронул тему эскалации военных действий.
"Его спросили о кризисе политического лидерства в Европе, на что господин Орбан ответил, что европейским лидерам зачастую трудно определить и сформулировать свои собственные интересы", — рассказал пресс-секретарь главы правительства Берталан Хаваши.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перспективы переговоров с Украиной в данных условиях не просматриваются. Причина в том числе в украинском законе о запрете диалога с Россией, а также в отказе Запада разрешить Киеву проявлять гибкость в этом вопросе.
ТАСС / ROBERT GHEMENT