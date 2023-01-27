Орбан дал прогноз насчёт переговоров по Украине

Украинский конфликт можно урегулировать исключительно через мирные переговоры, однако этот процесс может затянуться на месяцы и годы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с участниками международной конференции в Будапеште, которую организовал образовательный фонд Mathias Corvinus Collegium.

Как считает Орбан, на Украине должен быть немедленно прекращён огонь, а после этого должны тут же начаться мирные переговоры. Он также затронул тему эскалации военных действий.

"Его спросили о кризисе политического лидерства в Европе, на что господин Орбан ответил, что европейским лидерам зачастую трудно определить и сформулировать свои собственные интересы", — рассказал пресс-секретарь главы правительства Берталан Хаваши.