В ЕС придумали, как легализовать кражу активов России

Евросоюз имеет законное право временно задействовать не менее €33,8 млрд активов российского ЦБ на оплату восстановления Украины. К такому выводу пришла юридическая служба блока. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как пишет агентство, юристы ЕС пришли к выводу, что такое возможно, если активы не будут экспроприированы и будет соблюдён ряд условий. Например, определение чётких дат окончания срока использования денег, концентрация на ликвидных активах и гарантии, что основная сумма долга и проценты будут возвращены России в определённый момент.

Вместе с тем некоторые чиновники из ЕС и не только обеспокоены перспективой такого прецедента. Исполнительная власть блока к такому выводу юристов также относится с опаской. Их настораживает в том числе сложность соблюдения всех условий. Там считают, что план можно приводить в действие только в сотрудничестве с "Большой семёркой".