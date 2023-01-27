В ЕС придумали, как легализовать кражу активов России
Bloomberg: В ЕС нашли законные основания использовать часть активов России для Украины
Евросоюз имеет законное право временно задействовать не менее €33,8 млрд активов российского ЦБ на оплату восстановления Украины. К такому выводу пришла юридическая служба блока. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Как пишет агентство, юристы ЕС пришли к выводу, что такое возможно, если активы не будут экспроприированы и будет соблюдён ряд условий. Например, определение чётких дат окончания срока использования денег, концентрация на ликвидных активах и гарантии, что основная сумма долга и проценты будут возвращены России в определённый момент.
Вместе с тем некоторые чиновники из ЕС и не только обеспокоены перспективой такого прецедента. Исполнительная власть блока к такому выводу юристов также относится с опаской. Их настораживает в том числе сложность соблюдения всех условий. Там считают, что план можно приводить в действие только в сотрудничестве с "Большой семёркой".
Как писал ранее Лайф, Банк России признал, что перспективы возврата заблокированных на Западе активов довольно призрачные. От незаконной заморозки пострадал целый ряд отечественных финансовых учреждений.
Wikipedia / Ludvig14