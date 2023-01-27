Сжёгший Коран датский радикал выдвинул ультиматум Эрдогану

Датский адвокат и основатель ультраправой партии "Жёсткий курс" Расмус Палудан, сжёгший Коран у Посольства Турции в Стокгольме, пригрозил президенту Тайипу Эрдогану новыми акциями. Он требует вступления Швеции в НАТО, сообщила газета Aftonbladet.

"[Осуществление им новых экстремистских акций зависит] от самого президента Эрдогана, [который] не хочет пускать Швецию в НАТО", — цитирует слова Палудана газета.

Палудан утверждает, что, как только Турция даст добро Швеции на присоединение к НАТО, он "больше никогда в жизни не сожжёт Коран перед турецким посольством".

Ранее Лайф писал, что мусульмане России назвали варварством сожжение Корана в Стокгольме. Авторы обращения убеждены, что произошедшее свидетельствует о глубоком разложении европейского общества.