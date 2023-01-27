Сжёгший Коран датский радикал выдвинул ультиматум Эрдогану
Сжёгший Коран радикал Палудан пригрозил Эрдогану новыми акциями
Датский адвокат и основатель ультраправой партии "Жёсткий курс" Расмус Палудан, сжёгший Коран у Посольства Турции в Стокгольме, пригрозил президенту Тайипу Эрдогану новыми акциями. Он требует вступления Швеции в НАТО, сообщила газета Aftonbladet.
"[Осуществление им новых экстремистских акций зависит] от самого президента Эрдогана, [который] не хочет пускать Швецию в НАТО", — цитирует слова Палудана газета.
Палудан утверждает, что, как только Турция даст добро Швеции на присоединение к НАТО, он "больше никогда в жизни не сожжёт Коран перед турецким посольством".
Ранее Лайф писал, что мусульмане России назвали варварством сожжение Корана в Стокгольме. Авторы обращения убеждены, что произошедшее свидетельствует о глубоком разложении европейского общества.
Напомним, 21 января 41-летний датский адвокат и основатель ультраправой партии "Жёсткий курс" Расмус Палудан сжёг Коран перед зданием Посольства Турции в Стокгольме. По данным шведского гостелеканала SVT, вдохновителем безобразной акции выступил журналист Чанг Фрик, который гарантировал Расмусу покрытие всех связанных с этим расходов. Сожжение Корана осудили многие мировые политики. В частности, после инцидента Анкара отменила намеченный визит главы Минобороны скандинавского государства, назвав его бессмысленным. А глава МИД Кувейта Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах пригрозил Швеции гневом мусульман всего мира.
ТАСС / dpa / Christoph Soeder