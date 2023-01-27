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Регион
Опубликовано 27 января 2023, 03:56
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Сжёгший Коран датский радикал выдвинул ультиматум Эрдогану

Сжёгший Коран радикал Палудан пригрозил Эрдогану новыми акциями

Датский адвокат и основатель ультраправой партии "Жёсткий курс" Расмус Палудан, сжёгший Коран у Посольства Турции в Стокгольме, пригрозил президенту Тайипу Эрдогану новыми акциями. Он требует вступления Швеции в НАТО, сообщила газета Aftonbladet.

"[Осуществление им новых экстремистских акций зависит] от самого президента Эрдогана, [который] не хочет пускать Швецию в НАТО", — цитирует слова Палудана газета.

Палудан утверждает, что, как только Турция даст добро Швеции на присоединение к НАТО, он "больше никогда в жизни не сожжёт Коран перед турецким посольством".

Турки под аплодисменты сожгли флаг Швеции в ответ на акцию с уничтожением Корана
Турки под аплодисменты сожгли флаг Швеции в ответ на акцию с уничтожением Корана

Ранее Лайф писал, что мусульмане России назвали варварством сожжение Корана в Стокгольме. Авторы обращения убеждены, что произошедшее свидетельствует о глубоком разложении европейского общества.

Напомним, 21 января 41-летний датский адвокат и основатель ультраправой партии "Жёсткий курс" Расмус Палудан сжёг Коран перед зданием Посольства Турции в Стокгольме. По данным шведского гостелеканала SVT, вдохновителем безобразной акции выступил журналист Чанг Фрик, который гарантировал Расмусу покрытие всех связанных с этим расходов. Сожжение Корана осудили многие мировые политики. В частности, после инцидента Анкара отменила намеченный визит главы Минобороны скандинавского государства, назвав его бессмысленным. А глава МИД Кувейта Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах пригрозил Швеции гневом мусульман всего мира.

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ТАСС / dpa / Christoph Soeder

Арина Родионова
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