"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 января, 01:16

Диетолог перечислил продукты, способные спровоцировать развитие рака

Диетолог Гинзбург: Конфеты, торты и булочки могут вызвать рак

Чтобы не провоцировать развитие рака, стоит отказаться от некоторых продуктов питания. Такой совет дал врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он отметил, что онкологическое заболевание может развиться из-за тканевого воспаления.

"Из-за воспаления внутри появляются вещества, которые стимулируют рост сосудов и размножение опасных клеток", — пояснил врач в интервью "Вечерней Москве".

Он призвал сократить в рационе долю продуктов, содержащих сахар (например, торты, булочки и конфеты), ставших результатом переработки мяса (колбасы, сосиски), а также долю трансжиров (подсолнечное масло).

Не только мясо: Названо шесть лучших продуктов для роста мышц

Не только мясо: Названо шесть лучших продуктов для роста мышц

Ранее эндокринолог посоветовала есть индейку, печень трески, хурму и фейхоа, так как они содержат ряд аминокислот, участвующих в образовании серотонина, гормона хорошего настроения.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров