Диетолог перечислил продукты, способные спровоцировать развитие рака
Диетолог Гинзбург: Конфеты, торты и булочки могут вызвать рак
Чтобы не провоцировать развитие рака, стоит отказаться от некоторых продуктов питания. Такой совет дал врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он отметил, что онкологическое заболевание может развиться из-за тканевого воспаления.
"Из-за воспаления внутри появляются вещества, которые стимулируют рост сосудов и размножение опасных клеток", — пояснил врач в интервью "Вечерней Москве".
Он призвал сократить в рационе долю продуктов, содержащих сахар (например, торты, булочки и конфеты), ставших результатом переработки мяса (колбасы, сосиски), а также долю трансжиров (подсолнечное масло).
Ранее эндокринолог посоветовала есть индейку, печень трески, хурму и фейхоа, так как они содержат ряд аминокислот, участвующих в образовании серотонина, гормона хорошего настроения.
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