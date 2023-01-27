Диетолог перечислил продукты, способные спровоцировать развитие рака

Чтобы не провоцировать развитие рака, стоит отказаться от некоторых продуктов питания. Такой совет дал врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он отметил, что онкологическое заболевание может развиться из-за тканевого воспаления.

"Из-за воспаления внутри появляются вещества, которые стимулируют рост сосудов и размножение опасных клеток", — пояснил врач в интервью "Вечерней Москве".

Он призвал сократить в рационе долю продуктов, содержащих сахар (например, торты, булочки и конфеты), ставших результатом переработки мяса (колбасы, сосиски), а также долю трансжиров (подсолнечное масло).