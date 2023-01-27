Автобус "воткнулся" в грузовик в Приморье, много людей пострадало

Семь человек получили травмы в результате столкновения грузовика и автобуса в Приморском крае. В последнем были пассажиры, он ехал из Уссурийска во Владивосток. Подробности рассказали в региональном управлении МВД.

Спасатели достают пострадавших из автобуса после аварии в Приморье. Видео © Telegram / МЧС Приморье

"Сегодня в 8.00 (01.00 мск) на 680 км автодороги "Хабаровск – Владивосток" водитель автобуса KNG GBK 1966 года рождения нарушил правила дорожного движения и спровоцировал автоаварию. Предварительно установлено, что водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и допустил столкновение с грузовиком Volvo под управлением мужчины 1970 года рождения", — говорится в сообщении ведомства.

У водителя автобуса перелом и сотрясение мозга. Спасатели доставали его из покорёженного авто при помощи гидравлического инструмента. Кроме водителя пострадали шесть пассажиров. В момент столкновения в целом в автобусе было 18 человек. Согласно информации регионального главка МЧС, 17 человек были доставлены в травмпункт Уссурийска. По факту произошедшего прокуратура проводит проверку. Сообщается, что движение на трассе восстановлено.