В России кошек и собак могут спасти от садистских операций "мягкие лапки" и "тихий лай"
В Госдуме призвали запретить удаление голосовых связок у питомцев
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В Госдуме призвали запретить удаление голосовых связок у собак во время операции "тихий лай". Как сообщает газета "Петербургский дневник", соответствующий законопроект находится на рассмотрении. Он предусматривает в том числе ограничения на показ рекламы подобных операций. Внести изменения депутаты предлагают в закон "Об ответственном обращении с животными".
Изначально вопрос о запрете немедицинских операций для питомцев был поднят во время обсуждения онихэктомии — ампутации третьей фаланги и когтя у кошек. Лайф уже рассказывал, что у этого законодательного предложения достаточно сложная судьба. Кроме того, парламентарии хотят запретить удаление у кошек участка сухожилия на лапе.
Поднят вопрос и о введении лицензирования ветеринарных клиник. По словам начальника Управления ветеринарии Петербурга Юрия Андреева, сейчас нет соответствующего контроля за условиями работы этих учреждений.
"Мы всегда говорим о гуманном отношении к животным. Сегодня это прописано и в федеральном законе. Я категорически против проведения немедицинских операций. Считаю, что это относится к жестокому обращению с животными. Этому необходимо положить конец", — подчеркнул он, добавив, что в государственной ветеринарной службе такие операции не проводятся.
А ветеринарный врач-терапевт Елена Сухотина, в свою очередь, напомнила о том, что такое вмешательство сильно вредит в том числе психическому здоровью животного. Она уверена, что можно приложить усилия и попытаться, например, приучить кошек точить когти в положенных местах. По её мнению, вместо операции надо заняться именно воспитанием животного. Люди зачастую просто не знают, что операция предполагает удаление первых фаланг. Если это сделать с человеком, то он станет инвалидом, заметила Сухотина.
Такого же мнения в случае со связками придерживается председатель общественной организации "Голоса за животных" Динара Агеева. Она советует обратиться к зоопсихологам, которые помогут скорректировать поведение животного, не причиняя вреда его здоровью.
Ранее Лайф писал про восемь причин отказаться от операции "мягкие лапки". Во многих европейских странах эта операция запрещена законом.
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