Учёные спрогнозировали, когда растает айсберг размером с Лондон, отколовшийся от Антарктиды

Айсберг размером с Лондон, который откололся от шельфового ледника Бранта в Антарктиде, будет таять несколько лет, пока полностью не разрушится. Такой прогноз сделали в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ).

"Айсберг будет разрушаться в течение нескольких лет", — заявили РИА "Новости" в пресс-службе института со ссылкой на руководителя Российской антарктической экспедиции ААНИИ Александра Клепикова.