Учёные спрогнозировали, когда растает айсберг размером с Лондон, отколовшийся от Антарктиды
Учёные ААНИИ: Отколовшийся от Антарктиды гигантский айсберг будет разрушаться несколько лет
Айсберг размером с Лондон, который откололся от шельфового ледника Бранта в Антарктиде, будет таять несколько лет, пока полностью не разрушится. Такой прогноз сделали в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ).
"Айсберг будет разрушаться в течение нескольких лет", — заявили РИА "Новости" в пресс-службе института со ссылкой на руководителя Российской антарктической экспедиции ААНИИ Александра Клепикова.
Напомним, на днях британские учёные сообщили, что от Антарктиды откололся крупный айсберг размером с Лондон. За последние два года это уже второе событие такого масштаба в этой местности. При этом эксперты считают, что это не связано с климатическими изменениями.
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