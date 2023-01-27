"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 января, 13:58

Учёные спрогнозировали, когда растает айсберг размером с Лондон, отколовшийся от Антарктиды

Учёные ААНИИ: Отколовшийся от Антарктиды гигантский айсберг будет разрушаться несколько лет

Айсберг размером с Лондон, который откололся от шельфового ледника Бранта в Антарктиде, будет таять несколько лет, пока полностью не разрушится. Такой прогноз сделали в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ).

"Айсберг будет разрушаться в течение нескольких лет", — заявили РИА "Новости" в пресс-службе института со ссылкой на руководителя Российской антарктической экспедиции ААНИИ Александра Клепикова.

"Роскосмос" показал фото айсберга размером с Лондон, отколовшегося от Антарктиды

"Роскосмос" показал фото айсберга размером с Лондон, отколовшегося от Антарктиды

Напомним, на днях британские учёные сообщили, что от Антарктиды откололся крупный айсберг размером с Лондон. За последние два года это уже второе событие такого масштаба в этой местности. При этом эксперты считают, что это не связано с климатическими изменениями.

Обложка ©

Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров