14-летний ученик обвинил физрука частной школы при МГУ в изнасиловании

Преподавателя физкультуры в частной школе при МГУ имени М.В. Ломоносова подозревают в растлении 14-летнего ученика. По версии следствия, мужчина надругался над школьником на территории студенческого общежития, пишет Mash.

Сам пострадавший заявил, что 35-летний физрук Денис Л. обесчестил его в общежитии, которое находится в 13 минутах ходьбы от главного здания МГУ. На сайте школы указано, что этот учитель пять лет назад стал призёром конкурса "Сердце отдаю детям".

По данным канала, это не первый эпизод с изнасилованием в этом учебном заведении. В прошлом году пятиклассник обвинил двух учеников этой школы в надругательстве. 12-летний мальчик рассказал, что ребята ворвались к нему в комнату в общежитии и изнасиловали, назвав это "пропиской, которую проходят почти все".