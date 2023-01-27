Автор песни "К чёрту любовь" подал в суд на Лободу

Автор хита "К чёрту любовь" и других популярных композиций в российском шоу-бизнесе Олег Влади подал в суд на украинскую певицу Светлану Лободу и требует взыскать с неё 500 тысяч рублей. Как сообщает kp.ru, заявление от него поступило в Арбитражный суд Подмосковья 25 января.

Примечательно, что с этим иском вначале возникли трудности. Ещё до Нового года Влади обращался в суд по поводу интеллектуальных прав и требовал удалить запись одного из концертов "суперзвезды". Тогда ответчиками выступали двое предполагаемых нарушителей авторских прав — сама артистка и один из онлайн-кинотеатров. Но Влади в иске было отказано, поэтому автор пошёл в другую инстанцию. Теперь же отвечать за нарушение и компенсировать моральный вред в полмиллиона придётся только Лободе.

Несмотря на то что певица покинула РФ, последствия для неё все-таки будут. Судебные заседания могут пройти и без её участия. Звёздный адвокат Андрей Алёшкин отметил, что достаточно лишь уведомить артистку о рассматриваемом деле.

"Более того, в процессе даже необязательно появление адвокатов или представителей певицы — суд и без них вынесет решение. Однако действовать оно будет лишь на территории РФ. Таким образом, если автор хочет запретить артистке исполнять свою песню, то за рубежом Лобода не обязана будет выполнять это требование", — сказал он.

По словам специалиста, если Влади выиграет дело, а Лобода откажется выплачивать компенсацию, то судебные приставы могут арестовать её счета и имущество в России.