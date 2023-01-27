Около 400 пар поженятся в Москве 14 февраля

Сотни новых семей появятся в Москве 14 февраля, пишет RT со ссылкой на пресс-службу столичного Управления ЗАГС. Там рассказали, что свадьба в праздник — частая практика среди жителей столицы.

"Московские молодожёны предпочитают связывать день свадьбы с праздничными датами. Например, в прошлом году в пятёрку самых популярных вошли праздники Красная горка и День семьи, любви и верности", — сказали специалисты.

Этот год не стал исключением: несмотря на будний день, во вторник, 14 февраля, в столице свои отношения зарегистрируют около 400 пар. Церемонии будут проходить в выездных локациях, дворцах бракосочетания, центрах "Мои документы", парках, гостиницах и даже на территории катка на ВДНХ. В последнем случае молодожёны проведут её на коньках.

"Торжественные церемонии на льду проходят только один раз в году — 14 февраля", — добавили в управлении.