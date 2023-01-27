Миллиардер из России возглавил топ крупнейших налогоплательщиков Британии

Выходец из России стал самым крупным налогоплательщиком Великобритании в 2022 году. Речь идёт об основателе лондонской трейдинговой компании XTX Markets Александре Герко, который родился и вырос в Москве, пишет газета The Times.

Миллиардер Герко стал подданным Великобритании в 2016 году и недавно, по данным издания, отказался от гражданства РФ. По данным рейтинга The Sunday Times, за предыдущий год миллиардер заплатил в британскую казну налогов на сумму более 600 миллионов долларов. Таким образом, Герко занял первую строчку рейтинга налогоплательщиков, сместив с лидерской позиции основательницу международной букмекерской конторы Bet365 Дениз Коутс. Кстати, сам трейдер в соцсетях отметил, что "очень рад платить кучу налогов".

Так, Дениз Коутс оказалась на втором месте с суммой почти 570 миллионов долларов, а третью строчку занял владелец компании Pentland Group Стивен Рубин. Он зачислил в налоговую "копилку" 485,7 миллиона долларов.