Новые правила по налогам: С кого возьмут больше С текущего года изменились правила начисления и уплаты налогов и подход к налоговым вычетам. Какие теперь нюансы? 26 января, 23:40 Обложка © Shutterstock

Прогрессивная налоговая шкала для всех

Большинство россиян привыкли, что налог с их доходов — это 13%, поэтому немногие обращают внимание на упоминание в законе о прогрессивной шкале. Однако с 2023 года некоторым гражданам придётся заплатить налог по повышенной ставке. Речь идёт о вступлении в силу отдельного пункта законодательства, который поменял методологию расчётов. Если раньше начисления велись по каждому доходу отдельно, то теперь налог возьмут с общего годового дохода из всех источников, и если эта сумма превысит 5 млн рублей, то налоговая ставка будет 15%. Эта ситуация может коснуться не только тех, кто получает повышенную зарплату.

Например: гражданин получил за год совокупную зарплату в 1 млн рублей, ещё 5 млн рублей ему принесла перепродажа квартиры, купленной год назад, и 2 млн рублей — доход от продажи машины. По старым правилам Федеральная налоговая служба (ФНС) взяла бы с него налог 13% по каждому доходу, и так как каждый из них не превысил установленный законом предел 5 млн, то этот россиянин заплатил бы налогов 1 млн 40 тыс. рублей. В текущем году при получении гражданином дохода как в примере он выплатит государству 1 млн 100 тыс. рублей, так как с 3 млн у него возьмут налоги по ставке 15%. Итого переплата составит 60 тыс. рублей.

Фото © Shutterstock

— Сама возможность начисления налогов по так называемой методологии совокупных налоговых баз существует в законе давно, но применяться она стала только сейчас. Чтобы снизить налоговое бремя, имеет смысл заранее планировать крупные сделки с большим доходом и по возможности распределять их в разные налоговые периоды, — советует финансовый эксперт Татьяна Упир.

Кроме того, специалист обращает внимание, что с текущего года налоги можно платить в любое время, не дожидаясь получения уведомления, а это значит, что появилась возможность регулировать размер базы, с которой посчитают налог. В случае из примера, если бы гражданин уплатил налоги сразу после продажи квартиры, он бы уже знал, что после реализации машины за следующую сделку ему начислят налог уже по повышенной ставке. Скорее всего, человек перенёс бы сделку на более поздний срок и сэкономил на налогах.

Новые правила по удержанию налога с зарплат

По закону работникам выплачивают зарплату не реже двух раз в месяц. Однако многие россияне заметили, что в январе 2023-го авансовая выплата от работодателя была меньше, чем это было месяцем ранее. Это связано с новыми налоговыми правилами , согласно которым удержание налога должно осуществляться не один раз в месяц (как было раньше), а с каждой выплаты дохода. То есть теперь налог будут удерживать и с авансовой выплаты, и со второй части зарплаты, и с отпускных, и с больничных.

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Изменения в налоговых вычетах

Налоговый вычет (то есть возврат части суммы уплаченных налогов) в 2023 году можно получить в связи с покупкой квартиры, расходами на лечение, обучение, физкультурно-оздоровительные услуги, с пожертвований благотворительным организациям и в других случаях. На эти выплаты от государства может претендовать любой гражданин, который платит налоги со своего дохода.

В текущем году основные изменения коснулись социального вычета " на спорт ". Теперь за год можно вернуть 15 600 рублей (то есть 13% от 120 000 рублей) из потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги для себя или своих детей возрастом до 18 лет (если дети обучаются по очной форме, то до 24 лет).

Оформить данный вид налогового вычета можно, либо подав декларацию в свою налоговую инспекцию (это можно сделать онлайн), либо через работодателя. Для подтверждения права на получение денег нужно предоставить документы, подтверждающие расходы: копию договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек.

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Налог на имущество физических лиц

В текущем году для расчёта имущественного налога во всех регионах (за исключением Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей) применяется кадастровая стоимость объекта.

Базовая налоговая ставка составляет 0,1% от стоимости дома, квартиры, гаража или комнаты, но эта цифра может меняться местными властями, правда, не более чем в три раза в сторону увеличения или уменьшения и не более чем на 10% за год.

Например, в Москве установлены такие налоговые ставки: при стоимости объекта до 10 миллионов рублей — 0,1%; до 20 миллионов рублей — 0,15%; до 50 миллионов рублей — 0,2%; до 300 миллионов рублей — 0,3%, а за владение любыми объектами недвижимости с кадастровой стоимостью более 300 миллионов рублей придётся заплатить 2% от их кадастровой стоимости.

У большинства россиян нет сверхдорогой недвижимости, но тем не менее оплата налогов по новым правилам может забрать существенную сумму из семейного бюджета. Поэтому некоторые граждане взяли на вооружение метод оспаривания кадастровой стоимости.

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

— Данный подход вполне законен и применим, — утверждает старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — Случается, что ФНС присылает одинаковые налоги владельцам квартир, расположенных в старом и новом доме на одной улице. Скорее всего, это вызвано кадастровой ошибкой, и её легко исправить, отправив онлайн обращение в Росреестр. Часто простое заполнение формы на сайте может сэкономить не одну тысячу.

Авторы Максим Греков